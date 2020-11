Opération "Sentinelle" : les patrouilles renforcées sur l'ensemble du territoire

En plus du renforcement des effectifs de police et de gendarmerie annoncé par Emmanuel Macron, 4000 militaires issus de l'Armée de Terre ont été prévus en renfort, dont 1500 rien qu’en Île-de-France. Au total, 7000 soldats spécialement formés pour faire face à la menace terroriste sont dorénavant mobilisés sur le sol français dans le cadre de l’opération "Sentinelle". Une présence qui rassure les riverains.

Armées de fusils d’assaut Famas, les factions de l’opération "Sentinelle" multiplient les patrouilles aux abords des sites les plus exposés à la menace terroriste, comme les gares, les centres commerciaux, les lieux de cultes ou encore les établissements scolaires. Depuis l'attentat contre l'église Notre-Dame de l'Assomption de Nice, qui a fait trois morts, le niveau "urgence attentat" du plan Vigipirate, le plus élevé, a été enclenché.

Aujourd’hui, nous faisons beaucoup plus de patrouilles mobiles et moins de défense statique de site

Aujourd’hui, nous faisons beaucoup plus de patrouilles mobiles et moins de défense statique de site - Le sergent Kévin, chef de patrouille

Autre changement notable, la manière de procéder. "Aujourd’hui, nous faisons beaucoup plus de patrouilles mobiles et moins de défense statique de site. Cela nous permet de surveiller davantage de lieux et aussi de rendre notre présence moins prévisible", détaille le sergent Kévin, chef de groupe au sein de l’opération "Sentinelle". Lui et son équipe parcourent entre huit et vingt kilomètres chaque jour afin de quadriller le maximum de terrain et d’englober plusieurs sites.