Terrorisme : la communauté catholique se sent-elle menacée ?

La France compte 42 000 églises et chapelles. À l'unisson, pendant de longues minutes partout dans le pays à 15 heures, les églises ont sonné le glas en hommage aux trois victimes de l'attaque de Nice (Alpes-Maritimes). Un écho à la douleur de la communauté catholique. Ce jeudi après-midi, les fidèles se sont réunis pour une messe à l'église Saint-Sulpice à Paris.



À l'approche du week-end de la Toussaint, de nombreux croyants catholiques sont dans la crainte. "Quand on voit que des choses horribles peuvent arriver comme ce matin, il faut vraiment renforcer la sécurité dans certains endroits stratégiques...", ont confié certains fidèles. Mais l'attaque de ce matin n'emperchera pas une bénévole de venir prier pour cette fête célébrée le 1er novembre. "On doit pouvoir aller au lieu de culte comme on a envie et quand on en a envie. À nous d'être vigilant aussi à chaque instant...", a-t-elle martelé.



Pour la communauté catholique, ce week-end sera la dernière occasion de se réunir avant l'interdiction des célébrations religieuses publiques dûe au reconfinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.