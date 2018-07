EN DIRECT - Tour de France - 17e étape : la "grande bagarre" au sommet du Col de Portet aura-t-elle lieu ?

Soixante-cinq kilomètres, c'est la distance de la 17e étape du Tour de France programmée ce mercredi 25 juillet. Il s'agit de l'étape en ligne la plus courte depuis plus de 30 ans. Le format ramassé entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan, avec une concentration de difficultés, va donner lieu à une bataille entre les favoris. Après avoir attaqué le premier col de la journée, la Montée de Peyragudes, le peloton n'aura pas le temps de souffler, puisque suivront le Col de Val Louron-Azet et l'ascension inédite du Col de Portet. Quasiment pas un mètre de plat donc. Un profil qui en fait l'étape-reine de cette édition 2018.





Au lendemain de la victoire de Julian Alaphilippe (Quick-Step), sa deuxième sur le Tour, les favoris s'attendent à vivre une étape très difficile. "Il y aura de gros écarts", a promis le maillot jaune, Geraint Thomas (Sky). Si un coureur du Top 10 attaque direct, ça bougera parmi les favoris. On s'attend à ce que certains le fassent, il y en a qui sont prêts à prendre ces risques."