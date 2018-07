Maillot Jaune : le symbole du Tour de France par les coureurs qui l'ont porté

Thomas Voeckler, 20 fois porteur du maillot jaune

"Le maillot apporte ce petit supplément d'âme qui fait défaut. C'est difficile à décrire, mais on n'a pas le droit de baisser les bras, on va encore plus loin dans la souffrance. En 2011, jamais de la vie je n'aurais pensé être capable de finir 4e du Tour. Et, finalement, je n'ai coincé que sur la fin. Donc, oui, le maillot donne des ailes." (extrait de "Secrets de Maillot Jaune", p.257).





Alberto Contador, 11 fois porteur du maillot jaune

"Ne plus porter le maillot jaune ne fut pas en soi une libération. Mes adversaires - que je porte le maillot ou non - ont toujours voulu me prendre du temps parce qu’ils savaient que j’étais dangereux." (extrait de "Secrets de Maillot Jaune", p.47)





Cadel Evans, 8 fois porteur du maillot jaune

"Quand vous portez le maillot jaune, vous devenez le centre d'attention de tous types de personnes, même des gens mal intentionnés qui, parfois, vous manquent de respect, vous volent votre temps et votre attention. Personnellement, je n'ai jamais aimé le porter." (extrait de "Secrets de Maillot Jaune", p.73)





Vincenzo Nibali, 19 fois porteur du maillot jaune

"Je ne m'en étais pas rendu compte (qu'il était devenu Maillot jaune). Je n'avais fait aucun calcul. Quand Michele Pallini, mon masseur, m'a dit que j’avais pris le maillot, je lui ai répondu : 'Lequel ? Le vert ?'" (extrait de "Secrets de Maillot Jaune", p.147)





Richard Virenque, 2 fois porteur du maillot jaune

"Quand je suis retourné à mon village, j'étais plus important que le maire. Les gens m'arrêtaient dans la rue. Après, tout est différent. Quand vous allez à une station essence, à un péage, dans un magasin, ça y est, c'est fini, on vous saute dessus !" (...) "Les deux maillots jaunes (ceux qu'il a portés en 1992 et 2003, ndlr) étaient beaux ! Le premier était celui de la découverte, le deuxième celui de la sagesse." (extraits de "Secrets de Maillot Jaune", p.241 et p.248)