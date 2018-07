Tour de France - On boucle la 16e étape : et de deux pour Julian Alaphilippe !

Soixante-cinq kilomètres. Au-delà de la formule, qui en fait le parcours en ligne la plus courte depuis plus de 30 ans, la 17e étape entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan devrait offrir une "journée dynamite". Au menu : une concentration de difficultés et la montée du Col de Portet (16 km à plus de 8% de moyenne), plus longue, raide et haute que l'Alpe d'Huez.