Tour de France : en quoi les nouveaux dossards fournis aux coureurs sont-ils spéciaux et innovants ?

Pour mettre au point cet équipement répondant aux exigences de la course - comprenez la résistance au vent, à la pluie et à la transpiration -, les ingénieurs de l'entité Bostik ont élaboré une nouvelle colle smart adhesive (intelligente, ndlr) offrant un meilleur maintien sur le tissu et la maille. "On a recensé les besoins et les réclamations des coureurs", explique-t-il. "Lorsqu'il faisait chaud, le dossard pouvait se décoller. Quand il pleuvait, le dossard avait tendance à se stresser, les bords pouvaient se contracter. On a changé la formulation, en baissant en grammage, pour qu'il tienne pendant l'étape et soit plus facile à retirer en fin de journée. On a fait des tests d'étirements, de déchirements, de résistance à la chaleur et à la transpiration."