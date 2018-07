Tour de France 2018 : cinq choses à savoir sur Geraint Thomas, le (très probable) vainqueur

Homme de l’ombre à la Sky, il a accompagné successivement ses leaders, Bradley Wiggins puis Christopher Froome et par intermittence Richie Porte, sans broncher, attendant patiemment son tour. Il étoffe ainsi son palmarès au fur et à mesure, profitant des opportunités laissées par ses patrons. A son palmarès, on trouve ainsi des courses par étape comme Paris-Nice 2016 ou encore la dernière édition du Critérium du Dauphiné.





S’il s’avérait jusqu'à présent très bon dans le contre-la-montre grâce à son passé sur piste, et alors que son équipe misait sur lui pour les courses sur les pavés (il a remporté Paris-Roubaix juniors), il maigrit et s’affûte en montagne pour améliorer ses talents de grimpeur dans l’optique de briller sur les grands tours. "Comme tout bon Gallois, j’aimais vider des pintes. J’ai fait beaucoup d’efforts pour maigrir", confie-t-il au journal L’Equipe. Sur le Tour de France, depuis 2014 – à l’exception de son abandon forcé en 2017-, il n'a eu de cesse de progresser sans pour autant jouer sa carte personnelle. 22e en 2014, 15e en 2015 et 2016. Ce dimanche, l s’apprête donc remporter l’épreuve devant son ancien leader Chris Froome (3e), avec deux étapes à la clé dans la besace.