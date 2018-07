Thomas et Froome, ennemis de l'intérieur : "Ils courent tous les deux pour gagner le Tour"

LCI : Deuxième victoire en deux jours pour Geraint Thomas, maillot jaune consolidé et accessoirement coéquipier de Chris Froome. Est-ce que cette situation peut devenir un problème chez Sky ?





David MONCOUTIÉ : Ça peut l'être. La Sky a déjà connu ce cas entre Bradley Wiggins et Chris Froome en 2012. Une victoire sur le Tour de France est très importante. Pour l'instant, on voit qu'ils courent tous les deux pour gagner. Il n'y en a pas un qui est privilégié plus que l'autre par l'équipe. La Sky essaie de garder les deux coureurs dans le coup, le plus longtemps possible. Après peut-être qu'ils vont s'expliquer dans la dernière arrivée au sommet (19e étape entre Lourdes et Laruns, ndlr) et sur le contre-la-montre quand ils auront la confirmation qu'ils ont gagné la course. Là, ce n'est pas le cas. Même s'ils ont dominé, la route est encore longue. La question se posera si les deux sont en capacité de gagner à trois ou quatre jours de la fin.





LCI : On connaissait Geraint Thomas dans le rôle de lieutenant de Froome, le voici dans celui de leader sur cette Grande Boucle. Comment percevez-vous son changement de statut ?





David MONCOUTIÉ : Il s'est préparé pour gagner le Tour. Quelques jours avant le départ, on ne savait pas si Froome serait au départ. Psychologiquement, Geraint Thomas s'est préparé à être le leader de la Sky. Finalement, Chris a pris le départ, il est bien et encore là pour gagner. Ça va être une discussion avec le directeur sportif (Dave Brailsford, ndlr). Pour ma part, j’ai du mal à croire que Froome laissera gagner son coéquipier. Peut-être qu'ils s’expliqueront à la pédale. On peut l’envisager dans la dernière arrivée au sommet pour voir qui est le plus fort des deux. Ainsi, ils pourraient se disputer la victoire à la régulière. Mais pour le moment, le plus important pour la Sky, c’est que l'équipe gagne. Rien d'autre.