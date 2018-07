Ludovic Florin, mécanicien AG2R sur le Tour de France : "On a la main en permanence sur la poignée, prêt à bondir"

LCI : Vous êtes régulièrement en itinérance. N'est-ce pas trop impactant sur votre vie privée ?





Ludovic FLORIN : Chez AG2R La Mondiale, on travaille 180 jours maximum. On a un planning au mois de décembre pour l'année d'après et on s'organise autour de ça pour faire notre vie. À côté des émotions qu'on peut vivre en course et de la joie de travailler dans ce monde-là, c'est vrai qu'il y a quelques contraintes. Partir de chez soi, ce n'est jamais facile. Quitter la famille pendant un mois quand on fait un grand Tour, c'est également quelque chose de spécial. Tous les week-ends entre avril et août, c'est compliqué. On loupe beaucoup d'anniversaires, les repas de famille et tout le reste. On va dire que c'est un peu le revers de la médaille. Le reste, c'est que de la passion et du plaisir. Quand on est dans l'ambiance de la course, on oublie ces choses-là. C'est comme ça, c'est tout. On le savait en choisissant ce métier, on fait avec et la famille s'adapte aussi.





LCI : Vos collègues sont en quelque sorte votre deuxième famille...





Ludovic FLORIN : (Il coupe) On est 180 jours ensemble. On vit, on mange et on dort ensemble. On est toujours en double. Il y a des affinités qui se créent entre certains. En général, ça se passe bien. Quand on se revoit, on se fait la bise, on est content de passer du temps ensemble. Ça ne remplace pas la famille. Ça reste professionnel, mais il y a de l'amitié qui naît.





LCI : Qu'en est-il des relations entre les mécanos et les coureurs ?





Ludovic FLORIN : Ça reste professionnel et matériel. Après, à l'instar de ce qui existe avec les membres du staff, on a des affinités avec certains coureurs. J'en reviens au planning dont je vous parlais tout à l'heure. On passe plus de temps avec certains et moins avec d'autres. Moi, par exemple, je fais toutes les classiques belges et le Paris-Roubaix. Ces gars-là, ce sont toujours les mêmes. Jusqu'au mois de juin, on passe quasiment tout notre temps ensemble. Il y a des affinités qui se créent. J'ai l'habitude de dire que ce sont des relations professionnelles, tout en étant amicales. C'est une formule qui convient bien.