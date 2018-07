Tour de France - On boucle la 9e étape : John Degenkolb roi des pavés

Riche journée pour les amateurs de sport. L’Allemand John Degenkolb a bouclé la neuvième étape du Tour de France reliant Arras et Roubaix ce dimanche 15 juillet 2018 à 16h14, trois quarts d’heure avant le coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie. C’était l’une des étapes décisives de la Grande Boucle, se déroulant sur l’enfer des pavés sur 156,5 km et reprenant une partie de la mythique course Paris-Roubaix. Lundi, les coureurs auront enfin droit à une journée de repos.