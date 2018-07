Tour de France - On boucle la 14e étape : Fraile plus fort qu’Alaphilippe

Julian Alaphilippe, qui a conforté encore un peu plus son avance au classement du meilleur grimpeur, ajoutant six points à son escarcelle. Maillot à pois depuis sa victoire lors de la 10e étape entre Annecy et Le Grand-Bornand, le coureur de la Quick-Step a su prendre la bonne échappée ce samedi pour passer la journée à l’avant de la course. Une position qui lui a notamment permis d’attaquer dans la dernière difficulté du jour pour passer au sommet en deuxième position. Une place qu’il conservera jusqu’à la ligne d’arrivée