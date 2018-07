VIDÉO - Pas d'hôtesses à l'arrivée du Tour de France ? "On verra bien s'ils veulent de nous"

Avant l'arrivée de la 12e étape à l'Alpe d'Huez, LCI a rencontré Océane Pagenot, hôtesse protocolaire Antargaz pour le prix de la Combativité sur le Tour de France. La Miss Champagne-Ardennes 2015, qui conjugue deux emplois dans la vie, la banque et le journalisme, défend sa profession souvent attaquée, car jugée désuète ou sexiste. "On a en toute un peu le ras-le bol. On ne se sent pas potiches dans notre vie", se défend la jeune femme. "Si demain, je ne fais plus le podium, je pense qu'on aura toujours besoin d'hôtesses pour accueillir les invités."





Quant à leur présence sur le podium à Paris, rien n'est encore décidé. Elle espère toutefois en être. "C'est la concrétisation des trois semaines. On verra bien s'ils veulent de nous ou pas", conclut-elle.