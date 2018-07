Tour de France - On boucle la 11e étape : avec Thomas et Froome, la Sky impose sa loi

TOUR DE FRANCE - Dans cette étape intense et asphyxiante entre Albertville et La Rosière, les deux leaders de l'équipe britannique ont donné le ton de leur domination. Le Gallois a remporté l'étape et s'octroie le maillot jaune, avec près d'une minute et demi d'avance sur le quadruple vainqueur du Tour.