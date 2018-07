Tour de France - On boucle la 17e étape : la résurrection de Quintana, Alaphilippe encore et toujours

On nous promettait du spectacle. On a été gâté ce mercredi 25 juillet. Au terme d'une course intense de près de 2h30, la 17e étape s'est finalement débridée dans les dernières kilomètres. Geraint Thomas, le maillot jaune au départ de cette "journée dynamite", a confirmé sa supériorité sur Tom Dumoulin (Sunweb) et Chris Froome (Sky), en grande difficulté. Outre cet enseignement, cette journée a marqué le retour de Nairo Quintana. Une résurrection, disons-le, inattendue.