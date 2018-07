Tour de France - On boucle la 1ère étape : le Colombien Gaviria l'emporte, Froome perd du temps à cause d'une chute

Du haut de ses 23 ans, Fernando Gaviria entre dans la Grande boucle de la plus belle des manières, en devançant les meilleurs sprinteurs mondiaux pour sa première participation. Il devient le premier Colombien a remporter un sprint massif dans l'histoire du Tour. Avant Fernando Gaviria, il faut remonter à 2004 et la victoire de Fabian Cancellara pour voir un coureur remporter la première étape lors de sa première participation. Le Colombien avait déjà fait sensation sur le Giro 2017 en remportant 4 étapes. Son compatriote Nairo Quintana lui a cédé plus d'une minute à cause d'une crevaison à un peu plus de 3 kilomètres de l'arrivée.