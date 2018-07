Tour de France - On boucle la 21e et dernière étape : Alexander Kristoff vainqueur au sprint, Geraint Thomas sacré

Pour cette 21e et dernière étape du Tour de France 2018, il y a deux vainqueurs, celui qui a remporté la course cycliste la plus célèbre du monde et celui de la mythique étape qui se termine au pied de l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées. Ces deux hommes sont donc le Gallois Geraint Thomas et le Norvégien Alexander Kristoff.





Lors de cette étape de 116 kilomètres, les choses se sont déroulées comme prévu. Le maillot jaune a trinqué avec ses coéquipiers de la Sky au début de l'étape, comme le veut la tradition. Par la suite, le peloton est resté groupé jusqu'à l'arrivée à Paris. Après les festivités du début de course, Sylvain Chavanel, qui détient le record des participations (18), a eu le feu vert pour entrer en tête sur les Champs-Elysées, une poignée de secondes avant le peloton conduit par l'équipe du maillot jaune au grand complet.





Une échappée de six rouleurs (Politt, Schär, Phinney, Dillier, Gaudin, Van Keirsbulck) a contraint le peloton à la vigilance, pour les maintenir sous contrôle à moins d'une minute. La jonction est intervenue à 6 kilomètres de l'arrivée. Lors du dernier tour, le champion de Belgique Yves Lampaert a attaqué mais il a rapidement été rejoint. Dans la dernière ligne droite, Alexander Kristoff, John Degenkolb et Arnaud Démare ont fini au coude à coude. Mais c'est le Norvégien qui s'est imposé sur le fil.