Tour de France - On boucle la 4e étape : le Colombien Gaviria s'impose dans les derniers mètres en Bretagne

Un match France-Belgique avant l'heure. Par une étrange coïncidence avant la demi-finale France-Belgique du Mondial de football, l'échappée a réuni quatre représentants des deux pays. Les deux "Bleus", Jérôme Cousin et Anthony Pérez, et les deux "Diables Rouges", Dimitri Claeys et Guillaume Van Keirsbulck. Mais ces derniers ont fait les frais de la poursuite organisée par les équipes de sprinteurs (Gaviria, Greipel, Démare, Groenewegen) et du vent de face dans les 100 derniers kilomètres. Le quatuor comptait encore 2 minutes et demie d'avance aux 25 kilomètres. L'équipe Quick-Step a dû dépêcher plusieurs coureurs pour activer la chasse sans pour autant mettre fin au suspens. Et à la fin, le Colombien s'est imposé.