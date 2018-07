Tour de France - On boucle la 8e étape : Dylan Groenewegen double la mise

En ce jour de fête nationale, les coureurs tricolores n'ont pas franchement brillé. Le Picard Arnaud Demare était attendu au tournant pour cette arrivée sur ses terres amiénoises. En vain, le sprinteur de la FDJ n'a pas réussi à s'extirper du peloton dans les derniers mètres de course. Même déveine pour Julian Alaphilippe, mais pour d'autres raisons : meilleur Français au général, le coureur de Quick-Step a été pris dans la chute massive de fin de course (voir plus bas). Résultat, il glisse à la 18e place du classement, mais il reste toutefois devant Romain Bardet ou Warren Barguil. Maigre consolation.