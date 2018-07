VIDÉO 360 - Tour de France : dans la roue de l'équipe Groupama-FDJ avec Arnaud Démare

Maspalomas, îles Canaries. Fin mai, un mois avant le départ du Tour de France, l'équipe cycliste Groupama-FDJ s'est rendue sur l'archipel espagnol pour participer à un stage de préparation en vue des échéances estivales. Les coureurs ont profité du relief accidenté et escarpé de Gran Canaria pour travailler l'effort en montagne et faire des exercices de seuil. Sur la Grande Boucle, la formation de Marc Madiot présentera "un groupe de coureurs ambitieux, conquérants et capables de s'illustrer sur tous les terrains". L'équipe tricolore avancera avec un seul et même objectif : se montrer offensive et gagner des étapes.





Nous vous proposons de découvrir une journée d'entraînement de l'équipe Groupama-FDJ en immersion avec Arnaud Démare, le leader de la formation cycliste sur la prochaine Grande Boucle. Au programme de cette sortie à vélo de six heures, sur l'île connue pour ses plages de sable noir et blanc, 150 kilomètres et 3486m de dénivelé. Le tout à 360°.