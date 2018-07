VIDÉO - Tour de France : la chute effrayante de Philippe Gilbert dans la descente du col du Portet-d'Aspet

Plus de peur que de mal. Parti en tête de l'étape entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon, Philippe Gilbert a lourdement chuté lors de la descente du col du Portet-d'Aspet ce mardi 24 juillet. Le Belge de l'équipe Quick-Step a raté raté son virage, tenté de freiner mais a fini par tirer tout droit. Le coureur a basculé par-dessus du muret, à 59 kilomètres de l'arrivée.





Rapidement pris en charge par le service médical de la course, le cycliste s'est relevé quelques minutes plus tard et a pu sortir du ravin de deux-trois mètres. Il a été soigné de quelques égratignures au niveau du bras gauche. Après avoir fait un geste de le main, pouce levé, il est finalement remonté sur son vélo et a repris sa route en direction de Bagnères-de-Luchon.