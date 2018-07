VIDÉO - Tour de France 2018 : la 11e étape dans l'oeil d'Arnaud Démare

On l'attendait, la voilà : la première arrivée au sommet de ce Tour de France 2018. Ce jeudi 11 juillet, après une première journée dans les Alpes, une étape d'à peine plus de 100 kilomètres (108 exactement), forte de quatre cols, dont deux hors-catégories entre Albertville et La Rosière, est proposée aux coureurs. L'intensité en montagne pourrait être à son comble.





Ce tracé devrait faire la part belle aux adeptes de la grimpette. Pour preuve, le peloton va entrer dans la montée de Bisanne (12,4 km à 8,2% de moyenne) après seulement 20 minutes de course. S'ensuivront le col du Pré (12,6 km à 7,7%) et le Cormet de Roselend (5,7 km à 6,5%) avant une dernière montée longue de 18 kilomètres vers La Rosière. On pourrait être tenté de dire que cette ascension sera une petite mise en jambe avant les 21 lacets de l'Alpe d'Huez le lendemain.