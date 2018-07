VIDÉO - Tour de France 2018 : la 10e étape dans l'oeil d'Arnaud Démare

À peine le temps de souffler. Après l'exercice des pavés de Roubaix et une journée de repos à Annecy, le Tour de France arrive en montagne dans les Alpes. Au menu de ce mardi 17 juillet : 158,5 kilomètres de course jusqu'à l'arrivée au Grand-Bornand. Après avoir rongé leur frein, les grimpeurs vont enfin s'exprimer, avec un col hors catégorie et trois cols de catégorie 1.





Le changement de relief sera radical. La montée au col de la Croix Fry précédéra l'ascension vers le plateau des Glières (6 kilomètres à 11,2% de moyenne) avec, après le sommet, près de 2 kilomètres sans bitume. Pour les rescapés, l'étape se terminera avec le redoutable enchaînement des cols de la Romme (8,8 km à 8,9 %) et de la Colombière (7,5 km à 8,5 %).