VIDÉO - Tour de France 2018 : la 17e étape dans l'oeil d'Arnaud Démare

Soixante-cinq kilomètres. Au-delà de la formule-choc, qui en fait le parcours en ligne la plus courte depuis plus de 30 ans, la 17e étape entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan réunit tous les ingrédients d'une étape-reine. Il s'agit de l'avant-dernière étape de montage sur ce Tour 2018, avec une concentration des difficultés et une arrivée à 2215m d'altitude.





Au programme de cette "journée dynamite" dans les Hautes-Pyrénées : deux cols de catégorie 1, un sprint intermédiaire, un col hors catégorie, avant le final à Saint-Lary-Soulan. Avec une montée de 16 kilomètres à plus de 8% en moyenne, soit une ascension plus longue, raide et haute que l'Alpe d'Huez, le Col de Portet a toutes les caractéristiques d'un nouveau Tourmalet.