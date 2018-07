VIDÉO - Tour de France 2018 : la 16e étape dans l'oeil d'Arnaud Démare

Espérons que la journée de repos fut bonne. Ce mardi 24 juillet, le peloton reprend la route à l'entame des Pyrénées avec l'étape de montage la plus longue de ce Tour, 218 kilomètres entre Carcassonne et Bannières-de-Luchon. La Côte de Fanjeaux et la Côte de Pamiers, toutes les deux de 4e catégorie, donneront du relief à la course avant de passer aux choses sérieuses.





Les coureurs vont ensuite s'attaquer à l'ascension des cols de Portet (5,4 km à 7,1% de moyenne) et de Menté (6,9 km à 8,1%). Après un passage par l'Espagne, et la province de Lérida pour gravir le Col du Portillon (8,3 km à 7,1%), ils basculeront en Haute-Garonne avant une descente vers Bagnères-de-Luchon qui pourrait s'avérer décisive pour la victoire d'étape.