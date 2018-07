VIDÉO - Tour de France 2018 : la 7e étape dans l'oeil d'Arnaud Démare

Revoilà les sprinteurs. Après une semaine entre la Vendée et la Bretagne, le Tour se déplace vers l'Est. Ce vendredi 13 juillet, au lendemain du premier règlement de comptes entre les favoris dans la double ascension de Mûr-de-Bretagne, les coureurs remontent en selle pour rallier Fougères à Chartres. La 7e étape, la plus longue de la 105e édition, s'étale sur 231 kilomètres.





S'il n'y a pas de grosse difficulté sur ce parcours, la journée s'annonce usante pour le peloton. Après le passage de la côte du Buisson de Perseigne, le vent dans les 40 derniers kilomètres pourrait se mêler à la course. Cette année encore, l'étape devrait revenir à un sprinteur.