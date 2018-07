VIDÉO - Tour de France 2018 : la 21e étape dans l'oeil d'Arnaud Démare

Et voilà, c'est fini ! Ce dimanche 29 juillet, au terme de trois semaines de course, le Tour referme son édition 2018. La 21e et dernière étape de 116 kilomètres va mener les rescapés du peloton de Houilles aux sept tours d'honneur sur les Champs-Élysées. Après une dernière semaine en montagne, ce sera l'occasion pour les sprinteurs de se montrer une dernière fois.





C'est la deuxième année de suite que le départ est donné au nord de Paris, après Chantilly l'an dernier. Les coureurs s'éloigneront vers Poissy avant d'effectuer une boucle dans les Yvelines pour revenir du côté de Saint-Cloud. Après avoir traversé le Bois de Boulogne d'Ouest en Est, ils pénétreront dans la capitale par la Porte Maillot, direction les Champs-Élysées.