VIDÉO - Tour de France 2018 : la 19e étape dans l'oeil d'Arnaud Démare

Pour les leaders, c'est le moment ou jamais de s'illustrer sur le Tour. Ce vendredi 27 juillet, à la veille du contre-la-montre individuel et deux jours avant l'arrivée sur les Champs-Élysées, le peloton effectue ses derniers tours de roue dans l'ultime étape de montagne de cette édition 2018. Le tracé de 200 kilomètres entre Lourdes et Laruns offre de la longueur et du relief.





Cette 19e étape débutera tranquillement avec 60 kilomètres de route. Dès lors, le terrain va commencer à s'élever. Les coureurs graviront d'abord le Col d'Aspin, une catégorie 1 (12 km à 6,5 % de moyenne). Ils s'attaqueront ensuite à un mastodonte, le Col du Tourmalet (17,1 km à 7,3%), le sommet le plus haut après le Col du Portet. C'est dans cette ascension infernale que le général pourrait être bouleversé. Mais il ne faudra pas relâcher l'effort puisque le Col d'Aubisque (16,6 km à 4,9%), dernier hors catégorie du Tour, arrivera très vite derrière, avant la descente finale vers Laruns. Une étape spectaculaire en perspective.