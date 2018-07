VIDÉO - Tour de France 2018 : la 15e étape dans l'oeil d'Arnaud Démare

Les Pyrénées se rapprochent à grands pas. Ce dimanche 22 juillet, la 15e étape propose un tracé de 181 kilomètres entre Millau et Carcassonne, ville de repos le 23 juillet. Sur le papier, tout laisse penser que l'échappée va aller jusqu'au bout. Le peloton va attaquer la journée avec un col de catégorie 3 dès le kilomètre 9, à Luzençon, puis le Col de Sié (catégorie 2), au kilomètre 64.





Après avoir franchi le Pic de Nore (12,3 km à 6,3%, maximum de 13%), un inédit sur le Tour de France, les coureurs devront avaler encore plus de 40 kilomètres en descente, entrecoupés de petits cols non classés, avant une arrivée en plaine. Dans le final, on pourrait assister à une bataille entre baroudeurs ou à un finish en solitaire, comme Yaroslav Popovych en 2006.