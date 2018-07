VIDÉO - Tour de France 2018 : la 13e étape dans l'oeil d'Arnaud Démare

Les sprinteurs reviennent aux affaires. Après trois jours passés dans les Alpes, les favoris au sacre final vont laisser le champ libre aux spécialistes pour la victoire. Ce vendredi 20 juillet, la 13e étape entre Bourg d'Oisans et Valence sera la seule journée non valonnée, et donc l'unique occasion pour eux de se mettre en évidence, au cours de cette deuxième semaine de course.





Au programme de cette étape : une seule ascension de catégorie 3 à Côté de Brié et un col de catégorie 4 à Côte de Saint-Eulalie-en-Royans. La route va retrouver de la longueur (169,5 kilomètres) et donc, vous l'aurez compris, perdre en relief. Ce tracé en faux-plat devrait permettre aux leaders du classement général de reprendre des forces avant d'attaquer les Pyrénées.