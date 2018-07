VIDÉO - Tour de France 2018 : la 18e étape dans l'oeil d'Arnaud Démare

Le Tour reprend de la longueur. Au lendemain de l'étape-reine de 65 kilomètres, la Grande Boucle retrouve les plaines des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, ce jeudi 26 juillet, avec un parcours plat de 171 kilomètres entre Trie-sur-Baïse et Pau. Après les grimpeurs et les favoris, ce sont les sprinteurs qui vont à l'honneur sur ce tracé avec une probable arrivée groupée.





Avant de rentrer et d'attaquer les Pyrénées pour la dernière fois, cet intermède va permettre aux équipes de rouler. Seuls deux cols de catégorie 4, la Côte de Madiran et la Côte d'Anos, donneront du relief à l'étape. En quelque sorte, une mise en jambes pour les coureurs à la veille de la 19e étape entre Lourdes et Laruns et son féroce enchaînement Aspin-Tourmalet-Aubisque.