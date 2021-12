Reconstruction de Notre-Dame : plus de 100 personnalités s'opposent au projet du diocèse de Paris

Des désaccords persistent autour de la restauration de Notre-Dame. Et plus particulièrement de son intérieur, épargné par l'incendie du 15 avril 2019, qui sera néanmoins concerné par un futur aménagement dont les grandes lignes sont attendues jeudi. Mais, ce mardi, plus de cent personnalités, dont Stéphane Bern, ont pris les devants dans une tribune collective pour manifester leur opposition au projet proposé par le diocèse de Paris et qui "dénature entièrement le décor et l’espace liturgique".