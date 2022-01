Transports : où le pass vaccinal est-il obligatoire ?

À quels moyens de transport s'applique le pass vaccinal, qui entre en vigueur lundi 24 janvier ? Comme pour le pass sanitaire, le pass vaccinal est exigé dans les transports interrégionaux. Cela concerne donc les vols intérieurs en avion, les trains interrégionaux (TGV, Intercités, trains de nuit) et les cars interrégionaux non conventionnés. Les TER et les transports urbains (bus, métros, RER, trains de banlieue…) ne sont pas concernés par cette obligation.

Pour rappel, le pass vaccinal est obligatoire dans quasiment tous les lieux où le pass sanitaire était nécessaire : bars et restaurants, cinémas, musées, théâtres, enceintes sportives, salles de sport et de spectacle, foires et salons professionnels. Dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et EHPAD, le pass sanitaire est en revanche maintenu. Cela signifie qu'un test négatif suffit pour y accéder.