SNCF : un préavis de grève déposé pour le début des vacances de Noël

Des départs en vacances perturbés. Sud-Rail, la CGT et l'Unsa ont déposé un préavis de grève lors du week-end du 17 au 19 décembre. L'axe sud-est, qui dessert notamment depuis Paris les villes de Dijon, Besançon, Lyon, Clermont-Ferrand, Nice, Marseille et Perpignan, devrait être particulièrement perturbé. Selon RTL, le nombre de grévistes devrait être le plus important en Gare de Lyon (Paris). "Une grève massive à la SNCF s'annonce pour la fin de semaine dans les Alpes", a également indiqué dans un communiqué Sud-Rail Alpes.

En outre, selon les informations de France 3 Nouvelle-Aquitaine, les liaisons ferroviaires dans les régions de Bordeaux et Toulouse pourraient également subir des retards et/ou annulations. "Pour les cheminots, il est hors de question de débuter une nouvelle année sans réponse", martèle un communiqué commun de la CGT, FO, Sud Rail et Unsa Ferroviaire.

Les syndicats réclament une prime Covid ainsi qu'une revalorisation salariale alors que les négociations de branche se déroulent en ce moment. Ils appellent également à des plans d'embauche pour 2022, au retour d'un contrôleur minimum dans chaque train ou encore à l'arrêt de la suppression de certains guichets. "On a un contentieux avec la SNCF. Depuis deux ans, on bosse en pleine période Covid et on n'a pas eu de prime Covid. Ce contentieux s'est transformé en colère", a expliqué à RTL Fabien Villedieu, délégué syndical sud-Rail.