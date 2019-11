5 astuces pour se motiver à faire le ménage (en famille) iStock

Qui a dit que les tâches ménagères étaient une corvée ? Il suffit parfois de se fixer des objectifs pour gagner en motivation.

Dur, dur de se motiver pour les tâches ménagères, surtout quand on manque cruellement de temps. Alors, plutôt que de tout remettre à demain – où on n’aura pas forcément plus envie – on pense à la répartition des rôles. Papa, maman, les enfants, on s’y met tous. Et c’est parti !

Partagez le travail

A plusieurs, on est toujours plus efficace. Après avoir motivé les troupes, répartissez-vous le travail et les zones à nettoyer. Demandez à vos enfants de ranger leur chambre, à votre conjoint de s’occuper du salon pendant que vous vous occupez de la cuisine. Vous verrez, cela ira beaucoup plus vite. N’hésitez pas à vous créer une to-do list et à cocher les tâches effectuées au fur et à mesure. Vous ressentirez une réelle satisfaction à la fin de la journée.

Fixez-vous des défis

Les enfants adorent se lancer des défis. Pourquoi ne pas jouer à ce petit jeu avec eux. Fixez les règles. Par exemple, dites-vous que celui qui remplit sa mission en premier a gagné et a le droit de choisir le programme télé de la soirée. Autre astuce : mettez un chronomètre et réalisez le ménage dans le temps imparti. Rien de mieux pour se motiver et gagner en efficacité !

Accordez-vous des pauses

Commencez par vous fixer des objectifs. A chaque fois que vous en accomplissez un, prenez une pause de quelques minutes. Buvez un café, surfez sur Internet, sortez dans le jardin, passez un coup de téléphone. En clair, accordez-vous une parenthèse. Une bouffée d’air pour réattaquer en pleine forme.

Ecoutez de la musique

Créez-vous une playlist "spécial ménage". Et mettez la musique à fond (attention à ne pas gêner les voisins tout de même) dans tout l’appartement ou la maison. Bien sûr, pensez à mettre des morceaux qui plaisent à toute la famille. Rien ne vous empêche de pousser la chansonnette ou de vous laisser aller à quelques pas de danse. Kitch ? Avouez-le, vous l’avez déjà fait…

Promettez-vous une récompense

Travailler, c’est bien, mais en profiter, c’est encore mieux… Accordez-vous un moment de repos après avoir réalisé votre ménage. Vous manquez cruellement de motivation ? Pensez à ce que vous allez faire. Vous rêvez d’un bon bain ? Dites-vous que vous pourrez vous prélasser dans quelques heures. Vous avez envie de vous plonger dans votre roman préféré ? Qu’est-ce qui vous l’en empêche après la tâche accomplie ? Vous l’avez bien mérité, non ? Une séance de cinéma et un restaurant avec vos enfants ? Rien de mieux pour vous motiver. Allez, courage, la récompense est pour bientôt.

Ingrid BERNARD Twitter