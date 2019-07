A quoi les rapports sexuels ressembleront-ils dans le futur ?

En 2018, la société d’étude de marché Yougov a interrogé 1006 français de 18 à 34 ans et le résultat est sans appel : un quart des interrogés (26%) chérirait son smartphone au point d'être prêt à abandonner pour lui, un an durant, tout rapport sexuel. Preuve que, demain, on fera sans doute moins l’amour, mais on le fera différemment... avec des sextoys connectés, par exemple ? Oui, aux yeux de Guilhem Fouetillou et Gildas Launay : "De plus en plus de sex labs (laboratoires du sexe) réfléchissent sur l’avenir du sexe, et donc sur le sextoy doté d’une intelligence artificielle, qui permet d’adapter son comportement et donc ses vibrations à son utilisateur."