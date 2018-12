Bisexualité : une enquête bat en brèche les clichés

Qu'y apprend-on ? Que si la majorité des bisexuels ont eu des relations avec les deux sexes (89 % des hommes et 76 % des femmes se déclarant bisexuels), une grande partie se dit attirée davantage par le sexe opposé (58 % des femmes et 47 % des hommes). Que près de la moitié des femmes bisexuelles ont moins de 30 ans et que les hommes, en revanche, s'avèrent plutôt âgés. Que les unes comme les autres sont nombreux à ne pas être en couple. Et que 12 % des hommes bisexuels se disent attirés uniquement par le sexe opposé. Se dire bisexuel ne signifie donc pas nécessairement une attirance indifférenciée pour les deux sexes. Selon l'enquête, "89 % des bisexuelles ont eu un premier rapport avec un homme, 77 % des bisexuels ont eu un premier rapport avec une femme." Des résultats qui remettent en cause l’idée d’une bisexualité "qui devrait être pensée par rapport à l’homosexualité, comme une période transitoire vers l’homosexualité ou comme une homosexualité déniée".





Comme le souligne un texte adopté le 29 avril 2010 par le Conseil de l'Europe, "l’orientation sexuelle est une fraction profonde de l’identité de chaque être humain" qui "englobe l’hétérosexualité, la bisexualité et l’homosexualité".