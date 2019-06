Dormir à deux pendant la canicule, un enfer pour de nombreux couples

Répercussion directe du manque de sommeil profond et de trop nombreux micro-réveils, les troubles de la libido toucheraient ainsi 47% des Français l'été, avec un impact plus important sur les femmes que sur les hommes (50% contre 42%). La peau moite sous l'effet de la transpiration rendant les contacts physiques moins agréables, nous serions ainsi 46% à être gênés par la proximité de notre conjoint(e) la nuit, avec une large sur-représentation des femmes (56%) par rapport aux hommes (36%).





Autre effet négatif de la chaleur exacerbé par des nuits perturbées, près de 4 Français sur 10, moins patients et plus irritables, se disent affectés par des troubles de l'humeur (37%) avec un impact sur la vie de couple (37%) et la vie de famille (30%). Des résultats qui tendent à conforter une étude menée par des chercheurs des universités de Princeton et de Berkeley sur les changements climatiques faisant état de la corrélation entre fortes chaleurs et agressivité.