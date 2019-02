J'ai passé 3 mois sur les applications de rencontres... en vain

On me demande également une description pour accompagner mon profil. Je regarde rapidement ce qu'ont fait les autres. Il y a vraiment de tout dans ces phrases d'accroche : on passe du "All we need is love music and chocolate" à "On dira qu'on s'est rencontrés au cinéma", en passant par "Recherche uniquement plan cul" ou "J'aime être dominé"... Je décide de m'en tenir à quelques mots : "J'ai un rire communicatif, c'est ma marque de fabrique". Elle en fera réagir plus d'un.





L'inscription s'est finalement déroulée plutôt rapidement. En deux, trois cliques, me voici devenue une vignette parmi tant d'autres. On peut désormais "swiper" à droite pour me sélectionner, ou à gauche pour me jeter comme un vulgaire torchon. Pas de quoi se vexer, je ferai exactement la même chose de mon côté.