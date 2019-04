"Charge mentale maternelle" : elles dénoncent sur Instagram les pressions subies autour de la maternité

"Une vie sans enfant, c’est tellement triste…", "on ne peut pas priver un homme du bonheur d’être père", "trouve un mec avant de parler d’enfants", "tu as 35 ans, après il sera trop tard", "Ah bon, tu l’allaites pas ?"... Quelle femme n'a jamais, un jour ou l'autre, entendu ce genre de remarques ? Pour la journaliste et auteure, Fiona Schmidt, vous venez peut-être de subir votre première salve de "charge mentale maternelle". Et soyez-en sûr, il y en aura d'autres...





C'est pour dénoncer cette somme de pressions et de préjugés au sujet de la maternité que la jeune femme a décidé de créer le compte Instagram "Bordel de mères", avec un seul mot d'ordre : "Lâchez-nous l'utérus". "J’ai remarqué que la question de la maternité est de plus en plus clivante alors qu’elle est paradoxalement censée aller de soi, preuve que la maternité n’est pas si 'naturelle' qu’on nous le fait croire, et que 'l’instinct maternel' n’est pas tatoué dans l’ADN de toutes les femmes...", a-t-elle déclaré à Cheek Magazine pour expliquer comment lui est venue l'idée de ce projet.