Cinq choses que vous ignorez sans doute sur le vagin

L’œil du docteur : "Abrités et nourris par la muqueuse vaginale, les milliards de lactobacilles du microbiote vaginal forment un tapis roulant sur lequel "glissent" littéralement les microbes hostiles, ceux responsables de mycoses ou d’infections bactériennes. Ils entretiennent une atmosphère acide rendant le vagin peu ragoûtant pour ces envahisseurs, et sécrètent de véritables "antibiotiques" ciblés contre ceux-ci. L’hygiène excessive détruit ces gardes du corps, et c’est la porte ouverte aux mycoses, vaginoses, et autres sinistroses vaginales… Il faut se laver le corps une fois par jour avec un produit adapté (savon au pH neutre ou acide) et, pour le vagin, laisser la fonction auto-nettoyante faire son travail !"