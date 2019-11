Comment partager les tâches après l’arrivée d’un enfant ?

Pour commencer, fixez-vous des objectifs sans vous mettre trop de pression. Apprenez à prioriser. Le plus important est, bien entendu, de vous occuper de votre enfant. Définissez les rôles en fonction de vos envies et de vos compétences mutuelles. Vous êtes à l’aise pour donner à manger à votre bébé, votre conjoint beaucoup moins. Il peut prendre le relais sur le bain ou sur le changement de couches. Autre configuration : vous donnez du lait maternel à votre petit bout de chou, mais vous vous sentez épuisée. Autorisez-vous à remplir quelques biberons et demandez à votre compagnon de les donner à votre place.

Ambitieux, oui. Perfectionniste, non… Les premiers temps, il va falloir apprendre à lâcher prise. Si votre intérieur n’est pas propre à 100 %, ce n’est pas dramatique. En revanche, ne laissez pas traîner trop longtemps le linge ni la vaisselle. Le risque, en effet, est que ça s’accumule et que vous n’ayez plus vraiment envie de vous en occuper. Une fois de plus, répartissez-vous les tâches, l’un peut s’occuper de la machine à laver, l’autre de nettoyer les biberons. Pour ce qui est du rangement, pensez à le faire à tour de rôle. Quant à l’aspirateur et la serpillière, occupez-vous en le week-end.

Pour le reste, notez toutes les tâches qui vous restent à accomplir. Ne fixez pas de règles définies. Du moins, les premiers temps. Chacun doit se responsabiliser en fonction de sa dose de fatigue. Chacun peut mettre son nom à côté de la tâche qui le motive le plus, histoire qu’aucun des deux ne se sente lésé. Et quand tout sera rentré dans l’ordre, faites un rétro-planning en définissant clairement les missions de chacun. Histoire d’équilibrer la charge de travail et de ne rien oublier d’essentiel…