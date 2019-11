Comment vivre avec un maniaque du ménage ?

Votre conjoint repasse en permanence derrière vous à chaque fois que vous laissez traîner une chaussette. A chaque miette qui tombe, il passe un coup de balai. Il vous met gentiment la pression pour que le linge soit plié avant de partir au travail. Ce petit rituel a le don de vous énerver. Vous avez beau lui demander de se détendre, il n’y a rien à faire : il est toujours aussi maniaque. Faites la part des choses. Chacun ses qualités et ses défauts. Et puis, cela à quelques avantages.

Votre moitié n’est pas parfaite. Et vous alors ? Vous avez bien quelques petits défauts ? Dites-vous que, si cela vous énerve de vivre avec un maniaque du rangement, d’autres rêveraient de vivre avec une personne hyper organisée. Il y a un avantage considérable à cela. Vous pouvez être sûr et certain que le jour où vous recevrez de la visite, tout le monde sera en admiration devant votre intérieur. Pis, le soir même tout sera rangé et vous pourrez faire une grasse matinée le lendemain.