Connaissez-vous le "micro-dating", la technique simple pour faire durer son couple ?

VIE DE COUPLE - Nombreux sont les couples, installés dans la routine et flanqués d'enfants, qui se demandent comment profiter "plus et mieux" de leur partenaire. La solution : le "micro-dating", ce pacte qui se noue à deux et qui pourrait bien mettre du sel dans des vies trop tracées.

Quel couple, sur le point d'être rouillé, n'a jamais eu envie de retrouver l'étincelle dans le regard de l'autre ? Histoire de ne pas finir, enterré sous terre, comme dans le film Les Noces Rebelles avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. La solution est simple : cela s'appelle le "micro-dating" qui, non, n'a rien d'une mode désespérante en ing comme le "ghosting", le "breadcrumbing", le "cuffing"... que l'on s'imagine prompte à noircir les pages blanches des magazines et autres petits manuels de drague... Tout faux : à l'heure de nos vies ultra-connectées et de nos charges écrasantes (mentales, familiales etc.), il s'agit en réalité de "spasmes de séduction retrouvée", zébrant la routine du quotidien palot et autorisant à "réserver du temps" à l'autre... Pour être plus précis, cette tendance, abondamment évoquée par la presse, consiste à retrouver la/le partenaire pendant un laps de temps très court qui serait "uniquement" consacré au couple. Loin des autres, loin des enfants, loin d'Instagram, loin de nos contingences sociales, loin de tout. Plus qu'un simple appel à la résistance face à nos heures passées rivées sur le smartphone en présence de l'autre, cette technique pour maintenir la flamme avant qu'elle ne s'éteigne se révèle avant tout un paravent, un bouclier, une façon de préserver le couple de toutes les menaces (dont une vie professionnelle aliénante ayant tendance à tout écrabouiller sur son passage).

Pas une question d'envie mais de temps

Comment faire alors ? Le principe est simple, il suffit de caler avec son/sa conjoint(e) en amont une série de rendez-vous quotidiens. Attention, cela ne signifie pas se rendre au restaurant, fréquenter une salle de cinéma, brûler des calories dans une salle de sport, végéter devant Netflix ou encore faire appel à une baby-sitter pour s'occuper des enfants. Mais des actions "de la vie de tous les jours" à planifier : se lever plus tôt un quart d'heure le matin, se câliner entre deux rappels du réveil, mettre un point d'honneur à prendre le petit-déjeuner ensemble, prendre une douche enlacés, préparer le dîner de concert ou encore s'envoyer des textos (voire des sextos, si cela vous dit) dans l'après-midi. Mais là encore, attention, pas de rituel qui n'aurait pas été convenu entre les deux parties au préalable : les actes, gestes, rendez-vous et autres règles sont entendus par l'un et l'autre, faisant appel à la plus triviale des simplicités, comme autant de témoignages d'amour indéfectible en dépit des années qui passent. Une pratique qui a fait ses preuves, si l'on en croit nos amis anglo-saxons : d'après une étude consacrée au micro-dating et menée en 2018, par Legal and General, 67 % des jeunes parents s’accordent à dire que ces rendez-vous aident à maintenir leur vie de couple.