Il vous possède peut-être déjà… Que savez-vous du "démon du midi" ?

Quels peuvent être les éléments déclencheurs ? "L'inexorable décrépitude du corps peut expliquer la naissance du démon en soi, révélant certaines limites et imperfections, comme une baisse de la libido et des problèmes érectiles plus fréquents. Mais il y a aussi des éléments extérieurs comme les deuils, les accidents, les incidents, les maladies, les licenciements, les promotions, les changements professionnels... ou encore l’effet de rencontre d’une maîtresse plus jeune qui valorise et 'narcissise' face aux reproches de la femme actuelle, associée au passé ou à un futur tout tracé qui le confronte au vieillissement et à la mortalité."





On peut d'ailleurs voir dans cette rupture avec le passé une dimension symbolique : "Quand le démon de midi se manifeste, les interdits ne tiennent plus, comme une forme de meurtre symbolique du père. Le démon laisse entendre à l’homme que son rêve d’immortalité peut se concrétiser au travers d’une jeunesse retrouvée en se liant à une jeune maîtresse, et en rejetant sa femme qui représente celle qui le renvoie au temps qui passe et le rappelle à ses fonctions de père, de mari..."