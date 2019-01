Découvrez (et fuyez) Juliet, l’application de rencontres inspirée par la série "Black Mirror"

La noirceur existentielle de Black Mirror et la description glaçante de son futur à l'imparfait n'ont manifestement pas effrayé Julian Alexander, fier concepteur de "Juliet", seulement âgé de 24 ans, se déclarant "fan hardcore de Black Mirror" et bien conscient du buzz qu'il souhaite générer, en prenant le concept de Hang the Dj au premier degré.





Pour l'application, que seuls les Américains et les Canadiens peuvent tester ici, et pour l'heure notée 2.1 sur 5, c'est donc le même principe que dans l'épisode : vous remplissez un questionnaire et en fonction des affinités, l'intelligence artificielle décide avec qui elle va vous mettre en relation avant une date d'expiration. Lorsque la relation "expire", vous détaillez les atouts et les inconvénients de cette expérience et l'intelligence artificielle promet alors de trouver un rencard encore plus adapté afin de vous faire découvrir le grand amour qui vous ressemble à 100%. On n'arrête pas le progrès...