Comment certains peuvent-ils mener une double vie ?

Avec la découverte de ce pot aux roses, c'est tout un pan de la vie et de la personnalité de celui qui partage sa vie avec vous qui apparaît soudainement au grand jour : "Ça, c’est d’une violence inouïe", assure Patrick Papazian. Mais la vraie question qui se pose reste : comment naissent ces doubles vies ? "Plusieurs situations existent", selon le sexologue : "Une volonté délibérée de mener deux vies à la place d’une quand la mégalomanie l’emporte, ou, à l’inverse, le fait de se laisser emporter par les événements et, parfois, par une personne elle-même perverse qui prend plaisir à faire du mal par procuration à l’épouse ou l’époux en construisant un couple, voire une famille miroir, qu’elle suppose supérieure à l’originale ! J’ai le souvenir d’un homme qui s’était fait prendre 'la main dans le sac' par sa femme alors qu’il était parti en vacances avec son autre compagne et leurs deux enfants… Il m’avait dit que sa seconde femme ne cessait de lui demander de comparer, de dire à quel point il préférait être avec elle qu’avec sa femme légitime, et il se sentait pris au piège. Ces doubles vies se construisent donc sur des terrains parfois opposés : excès de confiance en soi ou, à l’inverse, faiblesse de caractère et passivité dans les processus décisionnels, voire victimisation."