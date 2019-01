Et si vous trouviez l'amour dans une salle de sport ?

Et après l'effort, le réconfort, quoi de mieux qu'un apéro détox pour poursuivre les échanges ? Un mode de vie healthy qui porte ses fruits car, toujours selon Happn, vous avez deux fois plus de chance de rencontrer l'amour dans un magasin bio que dans une enseigne classique (d'après une analyse menée dans diverses enseignes parisiennes bio et non bio, en octobre 2018).