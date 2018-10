Séparés, ils vivent toujours ensemble pour les enfants : "L'amour flou" est-il vraiment une bonne idée ?

Séparés à la ville et à l'écran. Et ensemble à la ville comme à l'écran. Dans leur home movie L'Amour Flou, en salles ce mercredi, les acteurs Romane Bohringer et Philippe Rebbot racontent leur propre séparation et la façon unique avec laquelle ils ont continué à vivre ensemble. Ayant rapidement compris que le problème majeur serait leurs deux enfants, ils ont opté pour une façon originale.





En effet, en cherchant un appartement, Romane est tombée sur un promoteur qui lui a proposé d‘acheter deux appartements mitoyens. "Faites les communiquer. Cassez les murs, et créez un sas en mettant la chambre des enfants au milieu" qu'il leur a dit. Le couple a alors inventé une nouvelle façon de vivre leur séparation de façon bien plus sereine que les couples divorcés en trouvant un "sépartement", lieu de vie d’un couple séparé, construit de part et d’autres des chambres de leurs enfants. Et de former un binôme, non plus un couple.





"Pour que cela marche, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde, parents comme enfants, à savoir que le couple ne se reconstitue pas" confie à LCI le psychopédagogue et neuropédagogue Alain Sotto. Il ne faudrait pas que l'enfant devienne le petit messager entre les parents, qu'il n'aille pas raconter ce qu'il a vu chez l'un ou l'autre et qu'il se charge d'un problème qui n'est pas le sien. Le couple reste l'affaire de deux adultes, il ne concerne pas l'enfant. La seule chose qui le concerne et qui est à vie, c'est sa relation avec son père et celle avec sa mère. Un lien indestructible et éternel. L'enfant étant mineur, il reste sous la responsabilité des parents et plus ces derniers s'entendent, mieux c'est pour lui."