Garde alternée : quand ça coince sur l’éducation...

• Ne mêlez pas vos enfants au conflit

"C’est difficile de parler de l’autre de façon positive quand on a été blessé, reconnaît Valérie Roumanoff. Mais ce n’est pas l’affaire de votre enfant. Il faut donc à tout prix essayer de ne pas déprécier son père ou sa mère devant lui. Dévaloriser l’homme ou la femme qui l’a engendré, c’est le dévaloriser lui-même, car il sait qu'il est composé des deux. De même, ne faites pas comme si son père ou sa mère n’avait jamais existé. C’est nier la moitié de ses racines", poursuit l'auteur. "Pas question non plus de tout lui raconter. On peut lui dire : 'On n'est pas d'accord avec papa ou maman sur telle ou telle chose, mais on va essayer de trouver une solution et une fois qu'on l'aura trouvée, on t'en parlera'. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit pour s'empêcher de le prendre comme confident. Et si on a vraiment envie de dire du mal, on peut le faire auprès de ses amis, de ses parents, ou de qui on veut, mais surtout pas auprès de ses enfants. Ça ne leur rend vraiment pas service".





• Communiquez autant que possible

"Il faut à tout prix trouver le moyen de garder le contact avec son ex-conjoint (mail, SMS, téléphone, carnet de correspondance...). Pas question de vous raconter votre vie, il s'agit seulement d'apporter chacun son regard bienveillant sur l'enfant : sa santé, son comportement, son éducation, ses besoins ou activités", conseille de son côté Sandrine Jacquemin.

Pour cela, des applications intelligentes existent, à l'image de Kidizz lancée en 2014. Finies les feuilles volantes pour la réunion parents-profs qui se perdent ou l’oubli du "café des parents" de la crèche, ce logiciel gratuit permet de centraliser toute la communication entre les parents et les structures d’accueil principalement pour les 0 à 12 ans (crèches, écoles, séjours, centres de loisirs etc).