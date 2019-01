"La trahison est un sentiment qui ne laisse pas place à la demi-mesure" : faut-il avouer une infidélité ?

Justement, quand on est dans la position de la personne trompée et qu’on le comprend au gré d'indices, comme l’héroïne de la série Infidèle, que faire ? "La trahison est un sentiment qui ne laisse pas place à la demi-mesure. Se sentir trahi, c’est terrible, c’est un double-effondrement : son couple s’effondre… et l’estime que l’on a pour soi-même aussi, ça fait beaucoup pour une seule personne !" Et le sexologue d’essayer en consultation de faire comprendre à la personne trompée qu’elle n’est pas responsable : "Il y a parfois une forme de culpabilité et la personne se dit : 'Je n’ai pas fait ce qu’il fallait pour qu’il -ou elle- reste fidèle".





Peut-être, mais un couple peut affronter ses difficultés ou se séparer sans passer par la case infidélité, donc il n’y avait aucune obligation ou "conditionnement" que l’autre aille "voir ailleurs", il ou elle a alors usé de son libre-arbitre !" Ainsi, si l’on a compris que l’on était trompé, il faut en parler au conjoint ou à la conjointe car il n’y a aucune raison de fermer les yeux : "Cela signifierait que vous n’avez pas assez d’estime de vous, que vous faites passer l’autre, ou le couple, avant votre amour-propre, c’est vivement déconseillé."





De même, la personne qui est infidèle peut aussi être écrasée par le poids de la culpabilité : "Il faut savoir l’écouter, la comprendre et la guider sur le chemin du dialogue avec son ou sa partenaire : une infidélité à répétition, ou s’accompagnant d’une infidélité sentimentale, de loin la plus problématique, ne peuvent pas être tues au sein du couple. La politique de l’autruche n’a jamais sauvé aucun couple. C’est souvent l’occasion de débuter une thérapie de couple pour faire le point, redéfinir les règles du couple, les ressorts de son fonctionnement et ses perceptives d’avenir."